Vetro spaccato a mezzo per disabili, negato diritto a serenità e vacanza per un minore speciale

18 Agosto 2025

Vandalizzato il mezzo per disabili: vacanza rovinata per una famiglia con un bambino disabile grave

Un gesto vile, privo di senso e soprattutto profondamente ingiusto ha colpito una famiglia che stava per partire in vacanza con il proprio figlio disabile grave. Nella mattina di oggi, tra le 10 e le 12, ignoti hanno infranto un vetro di un mezzo attrezzato per il trasporto di persone in carrozzina, parcheggiato nello spazio riservato ai disabili proprio davanti all’ingresso del Comune.

«Ci hanno sfondato un vetro. Il mezzo è adattato e messo a disposizione di una famiglia con bambino disabile grave… bella bravata!!» ha denunciato con amarezza Fabrizio Torsi, presidente dell’associazione che aveva fornito l’automezzo. Il danno, che potrebbe sembrare banale a chi lo ha provocato, ha invece conseguenze pesantissime: il veicolo è indispensabile per permettere alla famiglia di muoversi con il figlio e, in questo caso, di partire per una vacanza tanto attesa.

Le telecamere di sorveglianza presenti in zona potrebbero aiutare a risalire ai responsabili. «Chiederò che vengano visionati i filmati» ha annunciato Torsi.

Ma intanto il problema resta: con il periodo di Ferragosto, sostituire il vetro in tempi rapidi è quasi impossibile, e gli altri mezzi dell’associazione sono già impegnati. Risultato? La vacanza rischia seriamente di saltare, lasciando la famiglia e il minore disabile a casa.

Colpire un mezzo destinato al trasporto di persone fragili non è una semplice “bravata”, ma un atto ignobile che offende l’intera comunità. È un segnale di disumanità che pesa ancor più perché colpisce chi avrebbe bisogno di tutela, rispetto e sostegno.

Questo episodio non dovrebbe essere dimenticato né minimizzato: è un richiamo forte all’importanza di proteggere e rispettare quei beni comuni e solidali che garantiscono diritti fondamentali alle persone più fragili. Un vetro spaccato non è solo un danno materiale, ma la negazione di un diritto a un po’ di serenità, di normalità e di felicità.

