16 Gennaio 2026

Collesalvetti (Livorno) 16 gennaio 2026 Via Aiaccia, Sicurezza a Rischio: La Lega Collesalvetti Interpella la Giunta sui Ritardi della Regione

La vasca di espansione di via Aiaccia, opera realizzata dalla Regione Toscana, presenta gravi criticità strutturali. A denunciarlo è Massimo Petri, consigliere della Lega, attraverso un’interpellanza che mette a nudo i pericoli per i residenti.

“Con le piogge, l’acqua tracima e danneggia la sede stradale, rendendola impraticabile,” spiega Petri. Alle critiche si unisce Vito Capogna, evidenziando l’assenza di segnaletica e illuminazione in un tratto dove il dislivello del terreno rappresenta un rischio mortale.

Nonostante le promesse dell’amministrazione guidata dalla Sindaca Sara Paoli e i tentativi di dialogo del Comitato Condominio Aiaccia (80 residenti), i lavori sono fermi da maggio 2025. La Lega chiede risposte immediate: perché i sopralluoghi promessi non sono mai avvenuti? Quali interventi urgenti si intendono attuare per ripristinare la viabilità?

Di seguito il REEL della strada ripresa a seguito evento pluviale e le foto del dopo



