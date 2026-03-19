Home

Politica

Via Amendola 17/23, Calderone: “Alloggi Casalp fatiscenti e spesa pubblica insufficiente”

Politica

19 Marzo 2026

Via Amendola 17/23, Calderone: “Alloggi Casalp fatiscenti e spesa pubblica insufficiente”

Rosignano Marittimo (Livorno) 19 marzo 2026 Via Amendola 17/23, Calderone: “Alloggi Casalp fatiscenti e spesa pubblica insufficiente”

Enzo Calderone, Capogruppo e Coordinatore di Fratelli d’Italia a Rosignano Marittimo, denuncia con forza e

determinazione quanto emerso durante la quinta commissione consiliare tenutasi il 12 dicembre scorso, alla

presenza del Presidente di CASALP e di due Dirigenti: “L’ente spende ben 2-3 milioni di euro annui per le

riparazioni degli alloggi in tutta la provincia, eppure questi immobili continuano a presentarsi in condizioni

precarie e inaccettabili. È evidente che i fondi pubblici non vengono utilizzati in modo efficace e adeguato

per renderli realmente vivibili e sicuri per i cittadini che li occupano!”

Nel corso della riunione, il Presidente di CASALP ha illustrato in modo dettagliato le numerose problematiche

che affliggono gli appartamenti da loro gestiti, molti dei quali risalgono a decenni fa e risultano estremamente

datati. Calderone non ha esitato ad attaccare frontalmente: “Considerando le somme importanti che

vengono spese ogni anno, come mai gli alloggi continuano a deteriorarsi e a diventare sempre più fatiscenti?

È un fatto incontrovertibile che, con una corretta e programmata manutenzione ordinaria e straordinaria,

ogni tipo di immobile difficilmente invecchia in modo così drammatico e pericoloso.”

E qui sorge un’altra questione fondamentale che interpella direttamente anche il Comune di Rosignano:

“Perché l’Amministrazione assegna questi alloggi a persone bisognose e a individui con evidenti difficoltà,

senza prevedere alcun tipo di controllo periodico né un adeguato supporto educativo in collaborazione con

gli assistenti sociali? Molto spesso, queste case vengono assegnate a persone straniere che, forse per la prima

volta nella loro vita, si trovano a vivere in un condominio e non comprendono appieno il rispetto delle parti

comuni, generando continui problemi di convivenza e attriti con gli altri condomini. Il risultato finale di questa

gestione superficiale? Un degrado urbano generalizzato e pericoli concreti per l’intera comunità!”

Il caso più allarmante e paradigmatico di questa situazione esplosiva rimane quello dello stabile in via

Amendola 17/23: il dirigente di CASALP, Matteo De Luca, ha avuto l’ardire di negare l’esistenza di “problemi

strutturali gravi”. Eppure, la realtà parla da sola e smentisce categoricamente questa minimizzazione: i piloni

in cemento armato di un intero palazzo a otto piani risultano completamente immersi nell’acqua – una

condizione che favorisce la corrosione delle gabbie di ferro interne, le quali, espandendosi a causa

dell’umidità, finiscono per spaccare il cemento con conseguenze potenzialmente devastanti (basti pensare al

noto caso del cavalcaferrovia di Rosignano Solvay)! La terrazza, recentemente oggetto di un intervento di

riparazione, continua imperterrita a presentare infiltrazioni d’acqua – e questo, a quanto pare, “non crea

nessun problema” –, le ringhiere di protezione sono gravemente arrugginite con viti corrose e marce (un

dettaglio considerato trascurabile), e dulcis in fundo, i mattoni a facciavista in facciata, in diverse parti

dell’edificio, si stanno staccando pericolosamente. “Queste non sono emergenze assolute che richiedono un

intervento immediato e risolutivo?

“Dirigenti di CASALP e Amministrazione comunale, basta con questa dannosa abitudine di minimizzare le

criticità! Continuate a predicare l’accoglienza verso i bisognosi e poi li lasciate a marcire in situazioni

inaccettabili e potenzialmente letali: è ora di assumere una responsabilità vera e concreta! Fratelli d’Italia

chiede con urgenza ispezioni tecniche immediate, controlli rigorosi e sistematici su tutti gli immobili, nonché

interventi urgenti e mirati per garantire finalmente la sicurezza e la dignità abitativa dei nostri cittadini.”