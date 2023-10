Home

Cronaca

Via Amendola rimosse 5 auto e un ciclomotore senza assicurazione

Cronaca

6 Ottobre 2023

Via Amendola rimosse 5 auto e un ciclomotore senza assicurazione

Livorno 6 ottobre 2023 – Via Amendola rimosse 5 auto e un ciclomotore senza assicurazione

Grande impegno della Polizia Municipale sul fronte della lotta al degrado in città.

Anche i rottami dei mezzi abbandonati contribuiscono notevolmente a rendere indecorose le strade della città.

Grazie a numerose segnalazioni inviate dai residenti, nei giorni la polizia municipale si è organizzata per effettuare un servizio antidegrado in via Amendola

In questa via si presentava una spiacevole situazione per la presenza di numerosi veicoli abbandonati da persone abitanti in altre zone della città.

Sono 5 autoveicoli ed un ciclomotore tutti privi di copertura assicurativa i mezzi rimossi.

In zona è stato anche rimosso un paranco utilizzato per smontare i pezzi dai veicoli abbandonati. A terra erano infatti ben visibili segni di attività di officina (evidentemente non autorizzata) e parti di veicolo.

L’intervento si è concluso con la pulizia da parte di personale di AAMPS che ha provveduto a togliere la sporcizia che si era accumulata sotto i mezzi abbandonati. Oltre a ristabilire il decoro dell’area, sono stati recuperati cinque stalli per la sosta, che adesso tornano ad essere nuovamente fruibili.

L’Amministrazione comunale ricorda ai cittadini che le segnalazioni in merito a situazioni di degrado possono essere inviate a poliziamunicipale@comune.livorno.it e a segnalali@comune.livorno.it

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin