Cronaca

14 Dicembre 2021

Via Bengasi e via Garibaldi: liberate 2 case Erp, espulsioni e denunce

Livorno 14 dicembre 2021

Nella mattinata odierna è stato effettuato un servizio interforze che ha coinvolto la Questura di Livorno unitamente a personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale orientato all’abusiva occupazione di immobili, al contrasto dell’immigrazione clandestina e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività di polizia, ha interessato alcuni civici posti in via Bengasi ed in via Garibaldi, questi i risultati operativi:

2 fermi per identificazione a carico di altrettanti stranieri di asserita nazionalità tunisina;

n. 4 cittadini extracomunitari posti a disposizione del locale Ufficio Immigrazione per l’avviarsi dell’iter espulsivo, concluso negativamente per indisponibilità di posti c/o Centri di Permanenza per il Rimpatrio; di questi uno veniva accompagnato in data odierna al C.P.R. di Torino

Al secondo, è stato comunicato e notificato il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno

n. 1 cittadino extracomunitario denunciato perché trovato in possesso di un piccolo quantitativo di hashish;

n. 1 cittadino extracomunitario denunciato ai sensi dell’art. 10 D.lgs 286/98 e munito di ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale.

Al termine dell’azione di controllo, due alloggi di edilizia residenziale pubblica venivano recuperati e chiusi con grata allarmata.

