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Via Biserno, un parco avventura nelle aree boscate: approvato l’atto di indirizzo della giunta

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21 Aprile 2026

Via Biserno, un parco avventura nelle aree boscate: approvato l’atto di indirizzo della giunta

San Vincenzo (Livorno) 21 aprile 2026 Via Biserno, un parco avventura nelle aree boscate: approvato l’atto di indirizzo della giunta

Un parco avventura con percorsi dedicati a giovani e famiglie, per dare un nuovo volto alle aree boscate comunali di via Biserno e favorire lo sviluppo di attività ludico-ricreative all’aperto, anche in chiave turistica. È questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale di San Vincenzo, che punta a riqualificare la porzione di patrimonio pubblico che si trova lungo la ferrovia, tra la Coop e gli impianti sportivi.

Nei giorni scorsi infatti la giunta ha approvato l’atto di indirizzo, primo passo a cui seguirà la pubblicazione di un avviso esplorativo per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati ad avviare il percorso. L’intento è quello di realizzare un intervento a minimo impatto ambientale, valorizzando un’area strategica: vicina al mare, dotata di parcheggi, con servizi vicini e già inserita in un contesto ricco di attività ricreative e turistiche.

“Il modello di gestione che immaginiamo – sottolinea il sindaco Paolo Riccucci – prevede un affidamento in concessione della durata di dieci anni, senza la realizzazione di opere permanenti e nel pieno rispetto dell’ambiente. L’obiettivo è contrastare il degrado e riqualificare l’area, trasformandola in uno spazio pubblico dedicato ad attività ludiche e ricreative per giovani e famiglie. Alla luce delle caratteristiche del luogo e dei servizi presenti, riteniamo che esistano buone opportunità di sviluppo turistico e confidiamo nella partecipazione di operatori interessati”.