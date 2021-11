Home

Cronaca

Via Bixio, arrestato per evasione un 45enne

Cronaca

12 Novembre 2021

Via Bixio, arrestato per evasione un 45enne

Livorno 12 novembre 2021 – Via Bixio, arrestato per evasione 45enne dell’est Europa

Nella mattinata del 7 novembre, a Livorno, in Via Nino Bixio, i Carabinieri della Stazione Livorno Porto, col supporto della Sezione Radiomobile, hanno proceduto all’arresto per evasione, oltre al contestuale deferimento in stato di libertà, di un 45enne di origine dell’est Europa.

L’uomo, già sotto sottoposto alla detenzione domiciliare, nel corso di un’accesa lite con la moglie, l’aveva minacciata gravemente ed era stato successivamente trovato dai militari operanti nella pubblica via, distante dal luogo di detenzione.

L’arrestato, a seguito della convalida dell’arresto avvenuta il giorno successivo, è stato tradotto c/o la locale casa circondariale.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin