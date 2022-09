Home

Cronaca

Aree pubbliche

Via Bosi, una quotidiana situazione di degrado, non ci ascolta nessuno. La lettera di una commerciante

Aree pubbliche

20 Settembre 2022

Via Bosi, una quotidiana situazione di degrado, non ci ascolta nessuno. La lettera di una commerciante

Livorno 20 settembre 2022 – Via Bosi, una quotidiana situazione di degrado, non ci ascolta nessuno. La lettera di una commerciante

La lettera di una commerciante della centrale via Bosi esasperata dalla quotidiana situazione di degrado

“Sono una commerciante di Livorno nello specifico di via Bosi e vorrei denunciare una situazione di degrado nella mia zona che ormai si protrae da troppo tempo e sinceramente non tollero più Il detto terra di nessuno o abbandonati da Dio non è a caso adesso assume un certo significato e vi allego anche le foto per farvi capire a quello a cui siamo sottoposti ogni giorno quando apriamo la mattina le nostre attività che già a cose normali fanno tanta fatica ad andare avanti.

Non ci ascolta nessuno e il caro Sindaco, il caro Prefetto, il caro Questore mettono in campo le forze dell’ordine solo per presidiare chi manifesta

Fate voi se volete pubblicare il mio sfogo io intanto lo faccio da libero cittadino ora basta”

Di seguito le immagini allegate dalla lettrice, alcune foto potrebbero urtare la vostra sensibilità

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin