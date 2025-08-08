Home

Via Buontalenti: addio alle cantine ritrovate, via libera della Soprintendenza?

8 Agosto 2025

Via Buontalenti: addio alle cantine ritrovate, via libera della Soprintendenza?

Livorno 8 agosto 2025

Via Buontalenti: le antiche cantine sarebbero in demolizione. Via libera dalla Soprintendenza?

Potrebbero essere arrivate al capolinea le antiche cantine emerse nei mesi scorsi durante i lavori di riqualificazione in via Buontalenti, nel cuore del centro commerciale naturale di Livorno.

Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, nella giornata di oggi; sarebbero iniziate le operazioni di demolizione delle strutture emerse dal sottosuolo durante gli scavi per la nuova pavimentazione della piazza.

Il ritrovamento, avvenuto a sorpresa, aveva costretto a sospendere parte dei lavori in attesa di un parere della Soprintendenza, l’organo preposto alla tutela dei beni architettonici e archeologici. Nel frattempo, l’area è rimasta transennata, suscitando interesse nei cittadini e preoccupazione nei commercianti, che temevano un prolungarsi dei tempi di realizzazione dell’intervento.

Ad oggi non si hanno comunicazioni ufficiali da parte del Comune o della Soprintendenza, ma; la ripresa delle attività di cantiere – con mezzi che starebbero procedendo alla demolizione delle strutture – lascia supporre che ci sia il nullaosta per rimuoverle. Una decisione, se confermata, che farebbe pensare che; le cantine non siano state ritenute di particolare pregio storico o archeologico, e dunque non meritevoli di vincolo o tutela.

Rimane dunque la speranza che, una volta superato questo imprevisto; i lavori possano procedere spediti verso la conclusione e che la zona torni presto a nuova vita, secondo il progetto originariamente approvato. Un auspicio condiviso in particolare dai commercianti della zona, che attendono da tempo la riqualificazione dell’area come leva per il rilancio delle attività locali e per restituire decoro e vivibilità a uno degli snodi storici della città.

