Home

Cronaca

Via Buontalenti: Assembramenti e schiamazzi, residenti non dormono più e inviano esposto

Cronaca

8 Settembre 2021

Via Buontalenti: Assembramenti e schiamazzi, residenti non dormono più e inviano esposto

Livorno 8 settembre 2021

Riceviamo e pubblichiamo quanto ricevuto da un gruppo di residenti che segnalano situazioni di assembramenti e schiamazza in via Buontalenti

Queste le ragioni dell’esposto:

“Dopo un pò di tempo di silenzio da parte nostra dovuto “all’apparente tranquillità” ( apparente perchè, nonostante l’emergenza covid, gruppi di persone si sono sempre assembrate per strada) della situazione in cui stiamo vivendo ormai da febbraio dello scorso anno, siamo di nuovo costretti a presentare un esposto per gli assembramenti che si verificano, soprattutto nel fine settimana,

Tali assembramenti, talvolta anche di una cinquantina di persone, causano disturbo della quiete pubblica con l’impossibilità, per i residenti, di poter dormire.

Nello specifico arrivano “ondate” di ragazzi per lo più alterati, a partire dalle prime ore della notte fino oltre alle 5 del mattino che reclamano il diritto di poter mangiare (come espressamente detto da uno di essi ad un poliziotto intervenuto in seguito ad una chiamata) stazionando per strada e sotto le finestre delle abitazioni, urlando, cantando, rotolandosi sulle macchine in sosta e talvolta espletando i propri bisogni in mezzo alle auto, davanti ai portoni o alle saracinesche dei negozi.

I mezzi come motorini e auto, vengono lasciati in mezzo di strada impedendo,in alcuni casi,anche il passaggio di vetture o di un eventuale mezzo di soccorso.

Purtroppo, in tutti questi anni di segnalazioni ed esposti, la situazione non solo non si è risolta ma è anche peggiorata.

Gli interventi delle forze dell’ordine sono risultati nulli o vani.

Noi residenti rimaniamo impotenti di fronte a questi atteggiamenti e siamo esasperati di fronte a questa situazione ormai insostenibile.

Abbiamo provveduto ad informare i mezzi di stampa (che stanno leggendo per conoscenza) dei quali chiediamo l’aiuto e mettiamo a disposizione delle autorità foto e video di quanto succede”.

Lettera firmata

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin