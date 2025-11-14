Via Cambini, Confcommercio: scongiurare spada di Damocle di provvedimenti eccessivamente restrittivi
Livorno 14 novembre 2025 Via Cambini, Confcommercio: scongiurare spada di Damocle di provvedimenti eccessivamente restrittivi
Incontro in Prefettura su via Cambini: Confcommercio e Confesercenti chiedono equilibrio tra sicurezza e libertà d’impresa
Si è tenuta, presso la Prefettura di Livorno, una prima riunione interlocutoria riguardante la situazione di Via Cambini con la partecipazione delle rappresentanze di categoria Confcommercio Livorno e Confesercenti Livorno.
Al termine della riunione, la Presidente di Confcommercio Livorno, Francesca Marcucci, e il Direttore di Confesercenti, Alessandro Ciapini, hanno rilasciato la seguente dichiarazione congiunta:
“Questo è stato un primo passo per un successivo confronto costruttivo. All’eventuale ulteriore tavolo tecnico, intendiamo portare l’attenzione sulla libertà di fare impresa, mantenendo al contempo i criteri di sicurezza che hanno la priorità assoluta.
È doveroso sottolineare che, ad oggi, non si sono mai verificati eventi di grave entità.
Se è necessario intervenire e migliorare le condizioni esistenti, come Associazioni siamo pienamente presenti e restiamo a disposizione delle istituzioni.
Ciò che va scongiurato è l’idea che via Cambini possa essere considerata il ricettacolo di tutti i mali e le criticità della città.
Il Protocollo di autogestione sottoscritto da quasi tutti gli imprenditori della strada è un segnale tangibile della loro evidente disponibilità e della volontà di collaborare.
È chiaro che non si possono addossare agli imprenditori oneri e compiti, come il contingentamento delle presenze in una pubblica via, che spettano ad altri soggetti.
Siamo fiduciosi e lavoreremo affinché un compromesso sia possibile, grazie al buon senso di tutti gli attori coinvolti.Quello che deve essere scongiurato, per la sopravvivenza di queste attività economiche e di un luogo che è anche di buona socialità, è la ‘spada di Damocle’ di provvedimenti eccessivamente restrittivi”.