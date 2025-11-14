Cronaca

14 Novembre 2025

Livorno 14 novembre 2025 Via Cambini, Confcommercio: scongiurare spada di Damocle di provvedimenti eccessivamente restrittivi

Incontro in Prefettura su via Cambini: Confcommercio e Confesercenti chiedono equilibrio tra sicurezza e libertà d’impresa

Si è tenuta, presso la Prefettura di Livorno, una prima riunione interlocutoria riguardante la situazione di Via Cambini con la partecipazione delle rappresentanze di categoria Confcommercio Livorno e Confesercenti Livorno.

Al termine della riunione, la Presidente di Confcommercio Livorno, Francesca Marcucci, e il Direttore di Confesercenti, Alessandro Ciapini, hanno rilasciato la seguente dichiarazione congiunta:

“Questo è stato un primo passo per un successivo confronto costruttivo. All’eventuale ulteriore tavolo tecnico , intendiamo portare l’attenzione sulla libertà di fare impresa , mantenendo al contempo i criteri di sicurezza che hanno la priorità assoluta.

È doveroso sottolineare che, ad oggi, non si sono mai verificati eventi di grave entità.

Se è necessario intervenire e migliorare le condizioni esistenti, come Associazioni siamo pienamente presenti e restiamo a disposizione delle istituzioni.

Ciò che va scongiurato è l’idea che via Cambini possa essere considerata il ricettacolo di tutti i mali e le criticità della città.

Il Protocollo di autogestione sottoscritto da quasi tutti gli imprenditori della strada è un segnale tangibile della loro evidente disponibilità e della volontà di collaborare.

È chiaro che non si possono addossare agli imprenditori oneri e compiti, come il contingentamento delle presenze in una pubblica via, che spettano ad altri soggetti.

Siamo fiduciosi e lavoreremo affinché un compromesso sia possibile, grazie al buon senso di tutti gli attori coinvolti.