19 Novembre 2025

Livorno 19 novembre 2025 Via Cambini, Forza Italia: "Il Prefetto è chiaro, il Comune la smetta di svicolare"

Forza Italia: “Chiarezza dimostrata dal Prefetto. Ora il Comune smetta di svicolare e si assuma le proprie responsabilità”

“Sul tema di Via Cambini – afferma l’On. Chiara Tenerini – è indispensabile ristabilire un quadro di verità e responsabilità istituzionale. Il chiarimento fornito dalla Prefettura è puntuale, autorevole e aiuta finalmente a separare i fatti dalle interpretazioni. Nessuno può permettersi di metterlo in discussione.”

La nota del Prefetto, ricorda Tenerini, “ribadisce ciò che la legge prevede da sempre: la gestione e regolazione dei flussi pedonali nei centri abitati è competenza del Comune. Allo stesso modo, le ordinanze contingibili e urgenti per tutelare sicurezza e incolumità pubblica sono responsabilità diretta del Sindaco.”

Proprio per questo, l’esponente di Forza Italia invita Palazzo Civico a non continuare in quella linea di ambiguità “che ormai da mesi caratterizza il dibattito: ogni volta che emerge un problema, invece di assumere una decisione chiara si cerca un capro espiatorio altrove. È un metodo che non aiuta i residenti, non aiuta le attività e non aiuta la città.”

Tenerini sottolinea di voler mantenere una posizione di equilibrio: “Via Cambini è un’area viva, fatta di imprenditori e lavoratori che rappresentano la spina dorsale della nostra economia urbana. Difenderne il lavoro, la presenza e gli investimenti non significa ignorare le criticità, ma rifiutare soluzioni che scaricano su di loro responsabilità che non hanno.”

E aggiunge un passaggio importante: “È giusto affrontare i problemi, ma senza cedere alla tentazione di demonizzare i giovani o chi cerca un momento di svago. La città deve potersi vivere, non subire. Il punto non è spegnere la vita sociale, ma organizzarla e governarla con intelligenza.”

Elisa Amato, segretario comunale di Forza Italia Livorno, evidenzia:

“Abbiamo già avviato un percorso di ascolto con residenti ed esercenti e continueremo a farlo, perché la soluzione non può essere calata dall’alto ma costruita insieme. Il nostro obiettivo è semplice: trovare un equilibrio reale tra sicurezza, vivibilità e continuità delle attività economiche, senza penalizzare nessuno.”

Alessandro Guarducci, consigliere comunale di Forza Italia, riprende il passaggio politico centrale senza modifiche:

“Livorno ha bisogno di decisioni chiare, non di tatticismi. La Prefettura ha fatto la sua parte con grande correttezza istituzionale. Adesso è il momento che il Sindaco faccia la propria, senza rimpalli e senza svicolare ancora. Come consigliere, porterò in aula questa linea di chiarezza e responsabilità, perché le soluzioni si trovano solo quando il Comune smette di cercare alibi e inizia a fare il proprio dovere.”

Infine, il passaggio conclusivo di Tenerini resta invariato:

“Servono decisioni chiare, assunte nel luogo in cui la legge le prevede: il Comune. La Prefettura ha fatto la sua parte con grande correttezza istituzionale. Adesso è il momento che il Sindaco faccia la propria, senza rimpalli e senza svicolare ancora.”

E’ quanto dichiarano l’On. Chiara Tenerini Segretario Provinciale Forza Italia Livorno; Elisa Amato Segretario Comunale Forza Italia Livorno; Alessandro Guarducci Consigliere Comunale Forza Italia Livorno