25 Gennaio 2026

Via Cambini, il Comitato Modì: chiusure anticipate e maggiori controlli

Livorno 25 gennaio 2026 Via Cambini, il Comitato Modì: chiusure anticipate e maggiori controlli

Il Comitato MODI, che rappresenta i residenti del centro città, comunica di essere stato nuovamente ricevuto dal Prefetto, che ringrazia per la sensibilità dimostrata, per l’attenzione all’ascolto e per il clima di dialogo serio, rispettoso e costruttivo che ha caratterizzato l’incontro.

Nel corso del confronto, il Comitato ha potuto rappresentare ancora una volta la sofferenza vissuta quotidianamente dai residenti, legata al disturbo della quiete pubblica, al rumore notturno, agli schiamazzi e, soprattutto, al sovraffollamento della strada, che genera una condizione di costante disagio e reali rischi per l’incolumità delle persone.

Il Prefetto ha mostrato piena comprensione delle criticità segnalate, riconoscendo che la situazione di via Cambini non può più essere considerata episodica, ma presenta caratteri strutturali che richiedono interventi chiari, coordinati e verificabili.

Nel corso dell’incontro si è ragionato in modo approfondito su una serie di possibili linee di intervento, che il Prefetto ha condiviso nella loro impostazione generale e che saranno dallo stesso Prefetto portate all’attenzione del Sindaco, affinché l’Amministrazione comunale possa valutare e adottare gli atti di competenza.

In particolare, è stata indicata come prioritaria la necessità di intervenire sul sovraffollamento, ritenuto un elemento essenziale per la tutela dell’incolumità pubblica. Il Prefetto, nel condividere le preoccupazioni espresse dal Comitato, ha ribadito la necessità che il Comune provveda a una disciplina più adeguata dei flussi veicolari e pedonali, in grado di rispondere in modo efficace a questa esigenza fondamentale, tenendo conto dei concreti pericoli connessi all’eccessiva concentrazione di persone in uno spazio urbano ristretto e delle tragiche vicende che, purtroppo, in diversi contesti si sono recentemente verificate.

È stato inoltre affrontato il tema del disturbo della quiete pubblica, con riferimento al Piano comunale di contenimento acustico recentemente revisionato e confermato, rispetto al quale è emersa l’esigenza di controlli più efficaci e sistematici.

Nel confronto si è discusso anche della necessità di una revisione delle ordinanze comunali attualmente in vigore, valutando in particolare:

– un significativo anticipo degli orari di chiusura degli esercizi;

– un significativo anticipo degli orari della musica;

– una regolamentazione più rigorosa del consumo di bevande alcoliche, da limitare ai locali e alle loro pertinenze autorizzate.

È stato chiaramente condiviso che l’anticipo degli orari di chiusura rappresenta un passaggio fondamentale, ma che tale misura deve essere accompagnata da controlli effettivi sul rispetto degli orari, con sanzioni puntuali per gli esercizi che non ottemperano.

Il Prefetto ha inoltre rassicurato il Comitato sul fatto che l’intervento delle Forze di polizia rappresenta un’extrema ratio, ma potrà rendersi necessario qualora, dopo l’orario di chiusura degli esercizi, permangano situazioni di disturbo, schiamazzi o condizioni di pericolo per la sicurezza pubblica.

In tali casi, l’azione dovrà avvenire in modo coordinato, con un intervento congiunto delle Forze di polizia e della Polizia Municipale, sotto il coordinamento del Questore, una volta verificata la chiusura delle attività ed eventualmente sanzionati gli esercizi inadempienti, al fine di allontanare le persone che continuano a creare turbative.

Il Comitato MODI prende atto con favore dell’approccio del Prefetto, improntato al rispetto delle competenze istituzionali e alla ricerca di soluzioni concrete. Al tempo stesso, ritiene doveroso evidenziare che, in assenza di risposte efficaci e tempestive, i residenti si riservano di valutare ogni iniziativa a tutela dei propri diritti, compresa l’eventuale azione legale, anche alla luce delle numerose pronunce giurisprudenziali recenti che, in diverse città italiane, stanno riconoscendo le ragioni dei cittadini e dei residenti in situazioni analoghe.

I residenti confidano che il percorso avviato possa tradursi in provvedimenti concreti, capaci di restituire sicurezza, vivibilità e serenità a via Cambini, e ribadiscono la propria disponibilità a mantenere un atteggiamento di collaborazione responsabile, nel rispetto delle istituzioni e delle regole.

