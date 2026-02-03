Via Cambini, il Prefetto torna a chiedere a Salvetti il contingentamento, chiusure anticipate e e limitazioni al consumo di alcolici

Home

3 Febbraio 2026

Via Cambini, riunione in Prefettura sulla movida

Si è svolta il 2 febbraio, presso la Prefettura di Livorno, la riunione richiesta dall’associazione di categoria, alla presenza del Sindaco di Livorno e di una delegazione di commercianti della zona, tra cui i titolari del bar Sketch e del bar Il Cardellino.

Nel corso dell’incontro la Prefettura ha ascoltato le istanze dei commercianti, avviando un confronto sulle criticità legate alla movida serale e notturna.

Dall’esame delle proposte emerse, tuttavia, non sono state riscontrate soluzioni concretamente migliorative in grado di incidere sul fenomeno del sovraffollamento di via Cambini e di garantire una tutela effettiva del diritto alla quiete e al riposo dei residenti.

Alla luce di ciò, il Prefetto, d’intesa con le Forze di polizia, ha richiamato le richieste già formalmente avanzate al Comune in occasione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 26 gennaio, invitando a valutare la regolamentazione dei flussi pedonali, l’anticipo dell’orario di chiusura degli esercizi e limitazioni al consumo di alcol, consentito esclusivamente all’interno dei locali e delle loro pertinenze.

La Prefettura continuerà a seguire l’evoluzione della situazione in stretto coordinamento con il Comune.