Via Cambini, Lega: L’Amministrazione non ha mai voluto affrontare la situazione

19 Novembre 2025

La situazione della malamovida di Via Cambini è degenerata in un vero e proprio stato di anarchia che ha raggiunto un punto di non ritorno. L’episodio gravissimo della scorsa notte con lo scoppio di petardi e fuochi d’artificio, culminato nell’aggressione verbale e fisica con addirittura sputi in faccia, subita dai Carabinieri che stavano semplicemente facendo il loro dovere, è il tragico epilogo di anni di inazione da parte di questa Amministrazione Comunale.

Il Sindaco non può più nascondersi o “lavarsi le mani” su questa crisi. Sebbene siano passati numerosi Prefetti e Questori, la verità è che il Comune non ha mai voluto affrontare seriamente la situazione con le proprie competenze, arrivando oggi a un punto dove è necessario un intervento drastico.

Via Cambini era da attenzionare da almeno cinque anni. Se l’Amministrazione avesse agito per tempo, non saremmo oggi a contare questi atti di inciviltà nei confronti dei residenti, aggressioni alle Forze dell’Ordine e danni ai commercianti.

Ancora una volta quando viene messo all’angolo, il Sindaco gioca allo scarica barile con il Prefetto scrollandosi di dosso le proprie responsabilità che anche la legge gli impone. Sicuramente se avesse affrontato la problematicità prima, non saremmo arrivati a questo punto di non ritorno. Il Sindaco si è limitato a firmare invece protocolli nati-malamovida senza neanche portare a termine un punto di quanto l’Amministrazione Comunale si era impegnata a realizzare

Il Gruppo Lega in questi anni ha tentato in tutti i modi di proporre interventi risolutivi, presentando 6 Interpellanze e 3 Mozioni specifiche per l’area di Via Cambini, tra cui richiesta formale di audizione dei residenti esasperati dalla situazione, che chiedevano solo di essere ascoltati. Tutte ignorate.

È inaccettabile che il Presidente del Consiglio Comunale e i Presidenti di Commissione, trincerandosi dietro una lettura del Regolamento si siano rifiutati di procedere con l’ascolto dei cittadini. Hanno negato la voce a chi vive sulla propria pelle il degrado notturno.

La Lega chiede pertanto che, senza ulteriori indugi o rimpalli di responsabilità, si proceda con le azioni immediate che ripristinino la legalità e la sicurezza nell’area così come indicato dal Prefetto: il Sindaco non può continuare a scaricare le proprie responsabilità su altre cariche istituzionali.

All’Arma dei Carabinieri va tutta la nostra gratitudine e la piena solidarietà per quanto tristemente accaduto.

E’ quanto dichiarano Il Segretario Provinciale Lega e Capogruppo in Comune a Livorno Carlo Ghiozzi e Il Segretario Comunale Lega Michele Gasparri