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Via Cambini, notte di schiamazzi e folla: i residenti chiedono una soluzione (Audio)

Cronaca

14 Marzo 2026

Via Cambini, notte di schiamazzi e folla: i residenti chiedono una soluzione (Audio)

Livorno 14 marzo 2025 Via Cambini, notte di schiamazzi e folla: i residenti chiedono una soluzione

Ancora una notte di rumori, voci e schiamazzi nel cuore della movida livornese. È quanto accaduto tra venerdì e sabato in via Cambini, dove intorno all’una di notte la strada si presentava piena di persone. Un video girato da alcuni residenti documenta la situazione: la via affollata e un brusio continuo che risuona tra i palazzi, rendendo difficile il riposo per chi abita nella zona.

L’audio che ascoltate racconta una realtà che, secondo chi vive nel quartiere, si ripete ormai da tempo: cori, conversazioni ad alta voce, risate e musica che si protraggono fino a notte inoltrata. Una situazione che per molti residenti sta diventando sempre più difficile da sopportare.

Il problema della movida in via Cambini non è nuovo. Da mesi i cittadini segnalano disagi legati soprattutto ai rumori notturni e alla grande concentrazione di persone che si ritrova nei fine settimana lungo la strada.

Il punto, spiegano molti abitanti della zona, non è essere contrari alla movida o alle attività dei locali. La richiesta è piuttosto quella di trovare un equilibrio tra due diritti che devono convivere: quello degli imprenditori e dei giovani di vivere la città la sera e quello di chi abita lì e la mattina deve andare a lavorare o semplicemente ha diritto a dormire.

Per questo i residenti chiedono un intervento più incisivo da parte delle istituzioni, in particolare del sindaco e della prefettura, affinché si arrivi a una soluzione concreta che permetta di ridurre i rumori molesti e garantire un minimo di tranquillità nelle ore notturne.

Tra le ipotesi che nel tempo sono state discusse ci sono controlli più frequenti, limitazioni sull’alcol, regolamentazioni più stringenti degli orari o una gestione più attenta dei flussi di persone nella strada. Tuttavia, secondo chi vive in via Cambini, il problema resta ancora aperto.

Intanto, nelle notti del fine settimana, le finestre che si affacciano sulla via continuano a restare chiuse nel tentativo di attenuare il brusio proveniente dalla strada. Ma spesso, spiegano i residenti, non basta.

La sensazione diffusa è che la città debba trovare al più presto un punto di equilibrio tra divertimento e qualità della vita, perché la movida può essere una risorsa per Livorno, ma non può trasformarsi in un problema per chi quella strada la vive ogni giorno.