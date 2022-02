Home

1 Febbraio 2022

Via Cambini – via Roma, Forza Italia: “Movida notturna violenta inaccettabile! Urgente l’intervento dell’ esercito”

Livorno 1 febbraio 2022

Via Cambini, via Roma: movida notturna violenta. Inaccettabile! Urgente l’intervento dell’ esercito

“Quello che è accaduto a Livorno ha dell’incredibile. Centinaia di giovani fuori controllo che assaltano auto danneggiandole, creando il panico e la paura nei residenti.

La sicurezza della città subisce ancora una volta un duro colpo, dopo le note problematiche di spaccio, furti e micro criminalità.

È evidente che le forze dell’ordine, inadeguate nei numeri e mezzi non possono affrontare questa emergenza.

Nonostante la buona volontà e la normalizzazione di alcune zone della città, il controllo e presidio del territorio è insufficiente.

Si chieda il rafforzamento degli organici, l’estensione capillare dell’operazione “strade sicure” al fine di prevenire il ripetersi di tali esecrabili episodi.

Potenziare la videosorveglianza di ultima generazione in molti ambiti per colpire ex post chi commette reati altra soluzione da mettere in campo.

Insomma a crisi eccezionale si risponda con soluzioni eccezionali.

E fa un po’ sorridere, purtroppo, il Sindaco Salvetti che scarica le responsabilità sui locali che non avrebbero “applicato le strategie adatte”.

Per la tutela dei suoi dei suoi cittadini, vada a chiedere quanto necessario su tutti i tavoli istituzionali, invece di nascondersi dietro la colpevolizzazione dei ristoratori che non possono certo sostituire le autorità di pubblica sicurezza. Lo dichiarano Chiara Tenerini, Coordinatore provinciale Livorno e Responsabile Dipartimenti Toscana – Forza Italia e Davide Anselmi, Responsabile dipartimento Sicurezza provincia Livorno e Coordinatore comunale Piombino – Forza Italia

