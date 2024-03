Home

Nugola

7 Marzo 2024

Via Cerreta, assemblea pubblica a Nugola

Nugola (Collesalvetti, Livorno) 7 marzo 2024 – Via Cerreta, assemblea pubblica a Nugola

Il Comune di Collesalvetti, in collaborazione con la Provincia di Livorno e il Consiglio di Frazione di Nugola, organizza un importante incontro di aggiornamento sulla viabilità di via della Cerreta. L’assemblea pubblica si terrà venerdì 15 marzo alle ore 18:30 presso i locali Civici di Nugola, situati in via degli Ontani.

La riunione, aperta a tutta la cittadinanza, rappresenta un’opportunità fondamentale per discutere delle questioni legate alla viabilità locale e per fornire aggiornamenti sulle attuali problematiche e sulle prospettive future.

Saranno presenti due figure istituzionali di rilievo: Sandra Scarpellini, presidente della Provincia di Livorno, e Adelio Antolini, sindaco di Collesalvetti. Entrambi porteranno il loro contributo e le loro riflessioni su una tematica di grande interesse per la comunità locale.

La presenza dei rappresentanti istituzionali sottolinea l’importanza e la serietà dell’incontro, che si propone di coinvolgere attivamente i cittadini nella discussione e nella ricerca di soluzioni concrete per migliorare la viabilità nella zona.

Tutti i cittadini interessati dono invitati a partecipare a questa assemblea pubblica

