VIA Darsena Europa, PD: Livorno pronta a diventare hub strategico ma manca ancora un tassello vitale

15 Dicembre 2023

Livorno 15 dicembre 2023 – VIA Darsena Europa, PD: Livorno pronta a diventare hub strategico ma manca ancora un tassello vitale

La positiva valutazione di impatto ambientale (VIA) da parte della Commissione preposta rende finalmente concreta la prospettiva della Darsena Europa del Porto di Livorno.

Avranno così inizio i lavori per le opere a mare, preliminari alla realizzazione di due grandi terminal con banchine dai fondali adeguati alle attuali esigenze delle porta contenitori che, oggi, non possono essere operate a Livorno, per il loro pescaggio.

Si attiverà così il programmato effetto domino di aree e banchine all’interno del Porto, per offrire a tutte le merci i migliori servizi.

Livorno continuerà ad essere uno scalo di primaria importanza, a livello europeo, per il multi purpose: dai contenitori ai rotabili, ai forestali, alle rinfuse e così via, nell’ampia gamma di traffici che i porti versatili possono trattare.

Sarà una realtà attrattiva di investimenti, diretti e non, in sinergia con operazioni imprenditoriali presenti nel territorio, con Interporto A, Vespucci, potrà innescare un circolo virtuoso per quantità e qualità di occupazione.

Manca ancora un tassello vitale, perché l’utilità di quest’opera possa svilupparsi senza limitazioni: il ripristino dei fondi per i collegamenti ferroviari porto – interporto – corridoio scandinavo.

Il riconoscimento da parte del Ministro delle Infrastrutture dell’importanza strategica regionale e nazionale della Darsena Europa dovrà necessariamente comportare la valutazione dello stanziamento per le opere ferroviarie.

Lo sblocco positivo della VIA è un traguardo importante, ottenuto anche con la professionalità di chi ha lavorato per questo, a tutti i livelli, in AdSP, negli Enti come il Comune e la Regione, la stessa comunità portuale che hanno trovato nei governi di centro sinistra un sostegno concreto; in particolare ricordiamo il ruolo decisivo della Ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, che diede un impulso fondamentale riuscendo a fare stanziare, nel 2020, ulteriori fondi pubblici per la realizzazione della Piattaforma Europa.

Lo dichiarano Il Segretario territoriale Franchi Alessandro e Il Segretario dell’Unione comunale PD di Livorno Federico Mirabelli

