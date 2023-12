Home

13 Dicembre 2023

Via Darsena Europa, Potenti: "Con Salvini si può aprire una stagione di rinnovamento per la provincia di Livorno"

Livorno 13 dicembre 2023 – Via Darsena Europa, Potenti: “Con Salvini si può aprire una stagione di rinnovamento per la provincia di Livorno”

Infrastrutture, Potenti (Lega): Via libera Darsena ennesima buona notizia da governo

“Col governo di centrodestra arrivano buone notizie su tutti i fronti per il nostro territorio.

Dopo il promesso sblocco delle risorse per la cassa integrazione di 1. 400 lavoratori dello stabilimento Jsw, l’accelerazione del Mit per l’inizio dei lavori al 2025 per la Tirrenica, oggi; è la volta del via libera tecnico al parere di impatto ambientale per la realizzazione della Darsena Europa nel porto di Livorno.

Da rappresentante del territorio in Parlamento esprimo grande soddisfazione per la partenza di un’opera auspicata da anni, in attesa di conoscere l’impatto finanziario che avranno le prescrizioni.

La politica del fare di questo governo ed in particolare del ministero dei trasporti con Matteo Salvini può aprire una stagione di rinnovamento per la provincia di Livorno”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega.

Via Darsena Europa, Potenti: “Con Salvini si può aprire una stagione di rinnovamento per la provincia di Livorno”

