Via de Larderel, spari in aria per fermare un evaso dopo l’udienza in tribunale

20 Settembre 2022

Livorno 20 settembre 2022 – Fermata evasione con esplosione di colpi in aria a Livorno

“Scene da far west nel primo pomeriggio a Livorno, quando un detenuto accompagnato in tribunale in via De Larderel per partecipare a un’udienza; si è divincolato dalla scorta e ha tentato la fuga, costringendo la Polizia penitenziaria a esplodere con l’arma d’ordinanza due colpi in aria a scopo intimidatorio per fermarlo.

La scena da Far West con conseguenti attimi di paura per chi era nella zona, è avvenuta nel pomeriggio di oggi intorno alle ore 14.15

Secondo quanto ricostruito sembrerebbe che: il detenuto di origini tunisine giunto dal carcere di Bologna per un udienza a Livorno, dopo essere stato ascoltato dal giudice e fatto risalire sul furgone della penitenziaria per tornare a Bologna ha chiesto di andare in bagno.

Una volta uscito dal bagno, il tunisino è stato scortato nuovamente al furgone ma, appena fuori dal tribunale ha strattonato uno degli agenti della penitenziaria riuscendo a divincolarsi e fuggire ammanettato.

E’ a questo punto che un agente(come da protocollo) ha sparato un colpo in aria. Il fuggiasco a neppure cento metri di distanza si è pietrificato ed è stato catturato

Il tunisino è stato poi condotto in carcere a Le Sughere e dovrà rispondere di tentata evasione

