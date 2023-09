Home

Aree pubbliche

10 Settembre 2023

Via degli Archi: 5 giorni di pulizia caditoie, le modifiche alla mobilità

Lunedì 11 settembre, partirà un altro intervento programmato dal Comune in via degli Archi, per la pulizia delle caditoie e il controllo del sistema di smaltimento delle acque piovane.

I lavori si concluderanno entro venerdì 15 settembre. In orario di cantiere (8.30-12 e 13.30-17. 30) comporteranno il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata.

Sarà garantito l’accesso ai passi carrabili e il transito dei pedoni in sicurezza.

