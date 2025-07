Home

Via dei Pelaghi, nuova operazione di pulizia: Aamps rimuove rifiuti abbandonati

23 Luglio 2025

Buone notizie per l’ambiente e per i residenti di via dei Pelaghi. Dalle prime ore di questa mattina; gli operatori di Aamps sono al lavoro per un nuovo intervento straordinario di pulizia nell’area del piazzale, spesso oggetto di abbandoni abusivi di rifiuti da parte di cittadini incivili.

Sul posto sono intervenuti due autocarri attrezzati con braccio meccanico (gru idraulica); mezzi indispensabili per la rimozione di ingombranti e cumuli di spazzatura lasciati senza alcun rispetto per il decoro urbano. Il personale, ha iniziato a caricare quanto rinvenuto: sacchi, materiali misti, oggetti di grandi dimensioni e altri scarti accumulati nel tempo.

Si tratta dell’ennesima operazione di bonifica condotta da Aamps nella zona, divenuta purtroppo teatro ricorrente di comportamenti incivili. L’intervento odierno testimonia la costante attenzione dell’azienda e dell’amministrazione comunale per la tutela dell’ambiente e la vivibilità dei quartieri.

L’auspicio, condiviso da molti residenti, è che insieme alla pulizia si riesca finalmente a scoraggiare il ripetersi di questi episodi, magari attraverso controlli più serrati, l’uso delle fototrappole e un maggior senso civico da parte della cittadinanza.