Livorno 21 febbraio 2025 Via dei Pensieri, prolungate le modifiche alla viabilità per il ripristino di un tratto di fognatura bianca in corrispondenza con il ponte sul Rio Maggiore

Prorogata l’ordinanza relativa alla disciplina della viabilità in via dei Pensieri per il ripristino di un tratto di fognatura bianca in corrispondenza con il ponte sul Rio Maggiore.

Per consentire la realizzazione dell’intervento fino al 18 marzo è previsto il senso unico alternato regolato da impianto semaforico e il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di via dei Pensieri compreso tra il civico 19 e l’intersezione con via Unione Sportiva Livorno 1915. Nello stesso tratto e nelle sue adiacenze, inoltre, è istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h.

La ditta esecutrice adotterà i necessari accorgimenti al fine di consentire la collocazione delle postazioni degli operatori commerciali del Mercato del Venerdì in condizioni di sicurezza e provvederà a porre in sicurezza l’area di cantiere nei giorni di svolgimento delle partite di calcio allo stadio Comunale Armando Picchi e degli incontri di pallacanestro nelle strutture di via Allende, eliminando detriti, materiali ed altre attrezzature che possano costituire fonte di pericolo.