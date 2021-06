Home

Via dei Pensieri, proseguono i lavori ASA. I divieti

15 Giugno 2021

Livorno 15 giugno 2021 – Via dei Pensieri, proseguono i lavori ASA. I divieti

Proseguono gli interventi ASA di potenziamento della fognatura in via dei Pensieri.

Nei giorni 16 e 17 giugno i tecnici di ASA saranno impegnati nel rinnovamento di un tratto di fognatura nera mediante l’inserimento di una calza termoindurente. I

n questo lavoro sarà impiegata la tecnologia senza scavo (no-dig) che, oltre ad essere una tecnica di lavorazione molto rapida, economica ed efficace, consentirà di limitare l’impatto del cantiere sulla viabilità.

Per consentire lo svolgimento del cantiere in condizione di sicurezza, saranno istituiti:

1 – il divieto di transito veicolare in via dei Pensieri, corsia lato terra, nel tratto compreso tra via degli Oleandri e via Machiavelli;

2 – il divieto di sosta con rimozione forzata sulla via dei Pensieri, corsia lato terra, nel tratto compreso tra via degli Oleandri e via Machiavelli.

