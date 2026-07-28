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Via dei Vecchi Orti a Livorno: “il marciapiede dimenticato tra erbacce e degrado

Ambiente

28 Luglio 2026

Via dei Vecchi Orti a Livorno: “il marciapiede dimenticato tra erbacce e degrado

Livorno 28 luglio 2026

Via dei Vecchi Orti a Livorno: “il marciapiede dimenticato tra erbacce e degrado

Un Contrasto Netto tra Marciapiede e Parco: Erba Alta da una Parte, Prato Rasato dall’Altra

Le immagini scattate in via dei Vecchi Orti mostrano un quadro emblematico di incuria urbana. Da un lato della strada, il marciapiede è invaso da erbacce alte e cespugli secchi che crescono indisturbati tra le crepe dell’asfalto, rendendo difficile il passaggio pedonale e dando un senso di abbandono. Dall’altro lato, invece, il parco è curato, con l’erba tagliata e un aspetto ordinato, creando un netto contrasto visivo e funzionale.

Il Marciapiede: Un Percorso Ostacolato dall’Erba Incontrollata

Le fotografie evidenziano come il marciapiede sia quasi impraticabile in alcune zone a causa della vegetazione spontanea che si è sviluppata senza alcuna manutenzione. L’erba alta e le piante infestanti non solo deturpano l’estetica della via, ma rappresentano anche un potenziale rischio per la sicurezza dei pedoni, costretti a camminare molto vicino alle auto parcheggiate o addirittura sulla carreggiata.

Degrado e Mancanza di Cura: Un Segnale di Abbandono Urbano

La presenza di graffiti sui muri e la pavimentazione dissestata completano il quadro di degrado. La mancata manutenzione del marciapiede contrasta fortemente con la cura evidente del parco dall’altro lato della strada, suggerendo una gestione disomogenea degli spazi pubblici da parte delle autorità locali.