Home

Cronaca

Via del Cardinale, furto alla friggitoria Siamo Fritti

Cronaca

24 Febbraio 2022

Via del Cardinale, furto alla friggitoria Siamo Fritti

Livorno 24 febbraio 2022

Continuano i furti in città ai danni delle attività. Nel mirino di due ladri la fritto e gastronomia “Siamo Fritti” in via del Cardinale

Il furto è avvenuto nella notte tra lunedì 21 e martedì 22. Il martedì è il giorno di chiusura dell’attività, pertanto i titolari si sono accorti del furto il 23 all’apertura

I due ladri ripresi dalle telecamere del negozio hanno scassinato la saracinesca e poi una volta forzata la porta di ingresso, uno si è introdotto all’interno del negozio mentre l’alto è rimasto in strada a fare da palo

Dopo aver frugato nel negozio ed asportato il fondo cassa, i due ladri si sono allontanati con un bottino di circa 200 euro

Sul posto, il 23 mattina, è intervenuta la polizia che ha acquisito i filmati della video sorveglianza

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin