Via del Castellaccio: lavori idrici le modifiche alla viabilità

31 Agosto 2021

Livorno 31 agosto 2021

ASA comunica alla cittadinanza che nei giorni 1 e 2 settembre 2021 verranno effettuati lavori di allacciamento alla rete idrica in via del Castellaccio a Livorno.

Per consentire questo intervento sono previsti:

1) l’istituzione del divieto di transito in via del Castellaccio per m.l. 20 prima e dopo il civico 336, eccetto mezzi operativi dell’impresa esecutrice dei lavori;

2) l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via del Castellaccio nel tratto compreso tra via Ciampi e via della Porcigliana;

3) l’istituzione del divieto di transito in via del Castellaccio nel tratto compreso tra via Ciampi e la chiusura di cui al par. 1) e nel tratto compreso tra via della Porcigliana e la chiusura di cui al par. 1), eccetto veicoli in servizio di soccorso e/o emergenza, veicoli dei residenti, veicoli diretti presso le rimesse interne ivi presenti, veicoli al servizio delle persone disabili muniti della specifica Autorizzazione di cui all’art. 381 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, veicoli di persone con comprovate ed urgenti necessità a percorrere i tratti suddetti. I veicoli sopraindicati potranno transitare in doppio senso di marcia disciplinato con senso unico alternato a vista.

4) la conseguente istituzione del Fermarsi e dare Precedenza in via del Castellaccio all’altezza dell’intersezione con via Ciampi;

5) l’istituzione del limite massimo di velocità in 20 km/h in via del Castellaccio nei tratti di cui al par. 3.

Nei giorni 3 e 4 settembre 2021 verranno effettuate operazioni di ripristino definitivo degli scavi precedentemente eseguiti. In questa fase verrà garantita la normale viabilità.

