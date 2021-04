Home

Cronaca

Via del mare: scontro auto scooter, ferita una 34enne

Cronaca

17 Aprile 2021

Via del mare: scontro auto scooter, ferita una 34enne

Livorno 17 aprile 2021 – Via del mare: scontro auto scooter, ferita una 34enne

Incidente stradale in via del Mare in prossimità del viale Italia

Intorno alle 21.30 di ieri, 16 aprile 202, si è verificato uno scontro tra auto e scooter in via del Mare in prossimità del viale Italia

Sul posto sono state inviate l’ambulanza medializzata della Misericordia di Livorno e l’ambulanza ordinaria della Pubblica Assistenza di Livorno

La donna di 34 anni che guidava residente a Livorno che guidava lo scooter è soccorsa e trasportata in codice rosso al pronto soccorso di Livorno. Avrebbe riportato alcuni traumi alla spalla e al fianco

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin

Correlati