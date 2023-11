Home

Via della Valle Benedetta: “ponte tappo, argini del 2017 franati e la strada fiume allaga le case”

5 Novembre 2023

Livorno 5 ottobre 2023 – Via della Valle Benedetta: ponte tappo, argini del 2017 franati e la strada fiume allaga le case

Alluvione del 2 novembre 2023; le parole di Davide, un residente di via della Valle Benedetta che descrivono la situazione che si crea a causa della strozzatura che il ponte (all’altezza dell’ex discoteca Sottosopra) crea.

Nel video di denuncia possiamo vedere il ponte su una curva ad esse con una luce insufficiente a contenere le piene. Canne Rami e Tronchi galleggiano e quando il fiume è in piena… si acculano in superficie, fanno tappo e poi con la forza dell’acqua vengono portati sulla strada. Strada in pendenza; diventa un fiume in piena che porta fango e trasporta detriti verso Livorno mettendo a rischio tutte le abitazioni lungo il suo percorso.

Davide fa presente che a valle del ponte, verso Livorno ci sono tre o quattro punti dove l’argine sta franando. Il residente fa notare che dopo l’alluvione del 2017 gli argini furono rifatti ed ora a distanza di 6 anni sono già franati o stanno per cedere.

Lungo la strada, ci sono dei piccoli canali di scolo ma Davide fa presente (come si vede anche nel video) che sono insufficienti, si riempiono subito di detriti rendendo inutile la loro funzione.

A distanza di 6 anni dal 2017 dice Davide;; “ho nuovamente la casa allagata, ho dovuto buttare via i mobili e togliere rami e tronchi dal giardino che era diventato peggio di un campo di battaglia”.

Se non si risolve il problema del ponte in via della Valle Benedetta – continua Davide – ogni volta che il fiume si ingrosserà sarà sempre la stessa situazione: la strada diventerà un fiume che trascinerà trochi e detriti per la strada fino a allagare le abitazioni lungo questo tratto di strada.

