Via della valle Benedetta, questo ponte è sicuro? Ce lo chiedono alcuni residenti (Foto e video)

25 Marzo 2022

Livorno 25 marzo 2022

Questo ponte è sicuro? Ce lo domandano alcuni residenti che ci hanno segnalato questo ponte in via della Valle Benedetta prima del bivio per via del Limoncino.

Come redazione noi naturalmente non possiamo rispondere a questa domanda; non siamo tecnici, però siamo andati sul luogo ed abbiamo verificato lo stato attuale che potete vedere nelle immagini sottostanti. Giriamo in ogni caso la domanda alle competenti autorità provinciali

Nel video la parte inferiore del ponte

Nelle foto, lo stato dell’asfalto sopra il ponte

