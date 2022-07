Home

Cronaca

Aree pubbliche

Via dell’Ambrogiana abbandonata se stessa dopo il crollo del muro (Video)

Aree pubbliche

29 Luglio 2022

Via dell’Ambrogiana abbandonata se stessa dopo il crollo del muro (Video)

Livorno 29 luglio 2022 – Via dell’Ambrogiana abbandonata se stessa dopo il crollo del muro

Via dell’Ambrogiana, Marcella Amadio (dirigente FdI) si fa portavoce di alcuni residenti

“Alcuni residenti della zona Fabbricotti/Goito mi hanno chiesto un intervento per evidenziare lo stato di incuria totale in cui versa Via dell’Ambrogiana.

Si tratta di una via bloccata al transito , da più di 6 mesi (!!) , nonostante sia un tratto fondamentale per collegare le zone Fabbricotti – Goito.

Nell’incuria generale, le piante hanno invaso la strada pubblica e questo angolo è diventato una discarica abusiva.

L’amministrazione comunale, attraverso l’ufficio di edilizia privata, deve trovare ,urgentemente, un’intesa con la proprietá, a tutela dell’ambiente, della sicurezza urbana e di una più agevole mobilita’”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin