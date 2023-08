Home

Livorno 14 agosto 2023 – Via dell’Ambrogiana rischia di essere “ingoiata dalla foresta” e il problema della potatura non è semplice

Chi percorre via dell’Ambrogiana, una strada residenziale che collega via Roma con via Goito, si trova di fronte a una situazione di degrado e pericolo.

Dal terreno privato che si affaccia sulla strada, infatti, spunta una folta vegetazione che invade la carreggiata, riducendo lo spazio per la circolazione e la visibilità. Si tratta di alberi, arbusti, canneti e erbacce che crescono in modo incontrollato e che nessuno si occupa di tagliare o curare.

Il terreno in questione è stato messo all’asta dall’Istituto delle Vendite Giudiziarie di Pisa, l’ente che si occupa della custodia e della vendita dei beni pignorati. Tuttavia, l’asta non ha ancora avuto luogo e il terreno rimane in stato di abbandono.

Per risolvere il problema della potatura, il Comune di Livorno dovrebbe intimare al proprietario del terreno, cioè l’Istituto delle Vendite Giudiziarie, di provvedere al taglio della vegetazione, in quanto responsabile della manutenzione del verde.

Se l’ente non dovesse eseguire l’ordine, il Comune potrebbe intervenire direttamente con i propri mezzi e poi addebitare le spese all’ente stesso.

Questo percorso non è semplice né rapido, in quanto richiede una serie di passaggi burocratici e legali che possono richiedere molto tempo. Inoltre, il Comune deve fare i conti con le proprie risorse e con le priorità da stabilire tra le varie emergenze del territorio.

Nel frattempo, in via dell’Ambrogiana permane una situazione di degrado e insicurezza, che oltre a creare disagio estetico e ambientale, può anche rappresentare un rischio per la salute e la sicurezza pubblica. Infatti, la vegetazione può nascondere rifiuti, rottami, animali o persone indesiderate, oltre a favorire la proliferazione di insetti e roditori.

