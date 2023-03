Home

Via dell’Ecologia, un nome che non è tutto un programma. Ancora abbandono di rifiuti

29 Marzo 2023

Livorno 29 marzo 2023 – Via dell’Ecologia, un nome che non è tutto un programma.

I cumuli di rifiuti abbandonati in via dell’Ecologia raccontano una triste realtà. Sacchi e sacchi di spazzatura che contengono chi sa che cosa, tra i rifiuti si intravedono anche corrugati elettrici e contenitori di olio motore

Un vero e proprio scempio ambientale che si ripete nel tempo e infanga l’immagine della città e che va oltre il semplice gesto di inciviltà.

Di questa via trasformata in discarica dove incivili abbandonano i rifiuti, ne abbiamo parlato molte volte. Quello che però è allarmante è che meno di un mese fa la zona fu ripulita dai rifiuti dai volontari che hanno raccolto i piccoli rifiuti sparsi per la strada e poi da Aamps.

L’abbandono di rifiuti nella zona è una piaga che l’affligge di continuo, più pulisci e più riviene utilizzata a discarica

L’abbandono dei rifiuti in strada rappresenta un grave problema per la salute pubblica e per l’ambiente. I rifiuti, infatti, possono attirare animali nocivi come topi e insetti, provocare cattivi odori e rappresentare un pericolo per la sicurezza stradale.

È fondamentale che tutti si impegnino a mantenere le strade pulite e adottare comportamenti responsabili in materia di smaltimento dei rifiuti. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero fare la loro parte per prevenire e reprimere l’abbandono di rifiuti in strada, tramite l’installazione di telecamere e maggiori controlli sul territorio.

L’ecologia e il rispetto per l’ambiente non possono essere solo parole vuote. Ognuno di noi ha la responsabilità di fare la propria parte per preservare il pianeta e le sue risorse. Solo attraverso l’impegno collettivo possiamo contrastare la cultura dell’abbandono e costruire un futuro più sostenibile per tutti.

Di seguito alcune immagini

