Home

Cronaca

Aree pubbliche

Via di Collinaia, Perini: “Il Comune attende che il ponte crolli”

Aree pubbliche

12 Marzo 2024

Via di Collinaia, Perini: “Il Comune attende che il ponte crolli”

Livorno 12 marzo 2024 – Via di Collinaia, Perini: “Il Comune attende che il ponte crolli”

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Perini attacca il Comune in merito al ponte di via di Collinaia e ai lavori per la sua messa in sicurezza.

Perini dichiara: ” il Comune attende che il ponte crolli. A marzo 2023 (un anno fa n.d.r), grazie ad una mia mozione, l’assessore Cepparello aveva pubblicamente promesso interventi al ponte di via di Collinaia per mettere in sicurezza l’attraversamento”. Oggi a marzo del 2024, continua Perini: “Ovviamente la sua promessa vale quanto gli interventi realizzati: nessuno”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin