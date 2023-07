Home

30 Luglio 2023

Via di Popogna destinata ad uso discarica, un fenomeno che continua incessantemente nonostante l’impegno di Mr Green

Livorno 30 luglio 2023 – Via di Popogna destinata ad uso discarica, un fenomeno che continua incessantemente nonostante l’impegno di Mr Green

Ancora rifiuti abbandonati in via di Popogna: l’eroico gesto di Mr. Green

Un gesto di civiltà e di rispetto per l’ambiente. Così si può definire l’azione di pulizia compiuta da Francesco Stefanini, meglio conosciuto come Mr. Green, in via di Popogna, dove il muretto che separa la strada da un’area verde era ancora una volta pieno di sacchi di rifiuti gettati via.

Si tratta di un’area poco frequentata e nascosta alla vista dal muro del cimitero dal lato opposto della strada, che si presta all’increscioso fenomeno dell’abbandono dei rifiuti da parte di persone incivili e irresponsabili.

Mr. Green, che da tempo si occupa di ripulire le zone degradate della città, ha nuovamente pulito il fossato di via di Popogna, armato di una pinza acchiapparifiuti e di tanta pazienza. Il lavoro è durato 5 ore, dalle 15 alle 20, e ha permesso di rimuovere i sacchi, pieni di ogni cosa, per un totale di 23 kg e 10 grammi. I rifiuti sono stati poi smaltiti nei dovuti cassonetti.

Un esempio di cittadinanza attiva e di amore per il territorio, che merita il ringraziamento e il sostegno di tutta la comunità. Al tempo stesso però è un esempio di come purtroppo la zona sia da tempo utilizzata in modo scorretto da parte di alcune persone. La cosa ancora più triste è che nonostante l’impegno di Mr Green il fenomeno sussiste e le autorità competenti non sono riuscite ancora a risolvere la problematica della zona; la destinazione ad uso discarica

