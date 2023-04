Home

Cronaca

Via di Popogna, rifiuti abbandonati per strada già il giorno successivo alla rimozione

Cronaca

14 Aprile 2023

Via di Popogna, rifiuti abbandonati per strada già il giorno successivo alla rimozione

La disperazione della Provincia: spese alte, mancanza di personale e controlli laddove è possibile

Rimozione rifiuti abbandonati sulle strade provinciali



Livorno 14 aprile 2023 – Abbandono di rifiuti, Provincia rimuove e in alcuni casi incivili dal giorno dopo vanificano gli sforzi fatti

La Provincia sta procedendo con una serie di interventi di rimozione di rifiuti abbandonati lungo le strade provinciali.

Una delle ultime operazioni ha riguardato la pulitura della piazzola sulla SP 8 via di Popogna, al km 9+200, mentre analoghi lavori di rimozione sono in via di ultimazione sul ponte Santoro della SP 4, via delle Sorgenti, all’innesto con la SRT 206 Pisana-Livornese e, sempre sulla SP 4, sotto il ponte in località Pian di Rota.

Nei comuni di Collesalvetti e Livorno, infatti, si verificano le situazioni di abbandono peggiori e maggiormente ricorrenti.



Purtroppo talvolta l’incuria e lo scarso senso civico di molte persone, vanificano gli sforzi fatti, già il giorno dopo l’intervento, infatti, nuovi rifiuti erano stati abbandonati nell’area in via di Popogna.

L’Amministrazione Provinciale cerca di rispondere alle continue segnalazioni dei comuni e dei carabinieri e, non a vendo personale per questo tipo di lavori, è costretta ad affidare gli interventi a ditte esterne, con costi elevati che gravano tutti sul bilancio provinciale.

Fra la fine del 2022 e i primi mesi del 2023, per esempio, si è dovuto far fronte ad una spesa di circa 60.000 euro.

Nell’ambito delle attività di controllo ambientale, la Polizia Provinciale interviene, laddove è possibile individuare il responsabile, comminando sanzioni amministrative, in caso di privati, e penali quando si tratta di aziende.

Le sanzioni sono un deterrente importante, ma è opportuno sensibilizzare la cittadinanza ad un comportamento più responsabile, perché abbandonare i rifiuti, con la conseguente dispersione di materiali pericolosi, è un danno per l’ambiente e il degrado causato dalla presenza di rifiuti è un ulteriore danno all’immagine del territorio che va a detrimento di tutti.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin