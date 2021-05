Home

3 Maggio 2021

Prorogata fino al 13 maggio la chiusura nelle ore diurne della SP 9 Via di Quercianella



La viabilità sarà interdetta nei soli giorni lavorativi



Livorno 3 maggio 2021 – Via di Quercianella (SP9), prorogata la chiusura diurna

La Provincia ha disposto un’ordinanza per la proroga, fino al 13 maggio, della chiusura al transito della SP 9 via di Quercianella, per il consentire il completamento delle opere di posa dei tiranti nella parte inferiore della scarpata, interessata dai lavori di consolidamento.

L’interdizione del transito veicolare sarà in vigore, con le medesime modalità, dalle ore 8 alle ore 16, limitatamente ai giorni feriali.

