Livorno, 18 luglio 2025 Via Don Aldo Mei, MrGreen ripulisce l’area e la dedica ai suoi nonni

Un pomeriggio d’estate come tanti si è trasformato in un piccolo ma potente gesto d’amore per l’ambiente — e per la memoria familiare. Mr. Green, cittadino noto per il suo spirito ecologico e il suo impegno civico, è salito in sella alla sua bicicletta a pedalata assistita trainando un carretto: la sua missione era restituire dignità a un’area trascurata della città.

La destinazione era la zona del “Cimitero dei Lupi”, in via Don Aldo Mei. Qui, tra sterpaglie e incuria, giacevano rifiuti di ogni tipo: un vecchio aspirapolvere, un pneumatico, cassetti rotti e taniche abbandonate. Mr. Green, con pazienza e determinazione, ha caricato sul suo carretto l’aspirapolvere e il pneumatico, per poi trasportarli all’isola ecologica e smaltirli correttamente.

Un gesto che va ben oltre il senso civico: è un atto simbolico, carico di emozione e significato. «Lo dedico ai miei nonni — ha detto Mr. Green — che non ci sono più, ma continuano a vivere dentro di me. A loro devo i valori che porto ogni giorno con me. Questo piccolo intervento è il mio modo per dire grazie.»

Un’azione semplice, ma eloquente, che mostra come l’amore per il territorio possa intrecciarsi con quello per le proprie radici. Un gesto che ci ricorda che anche il rispetto per l’ambiente è, in fondo, un modo per onorare chi ci ha insegnato a prenderci cura del mondo.