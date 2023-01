Home

Via Filzi, denunciate due persone per ricettazione di biciclette

29 Gennaio 2023

29 Gennaio 2023

Via Filzi, denunciate due persone per ricettazione di biciclette

Livorno 29 gennaio 2023 – Via Filzi, denunciate due persone per ricettazione di biciclette

Nel corso dell’intensa attività di pattugliamento del centro cittadino, gli uomini dell’Arma hanno fermato e deferito in stato di libertà due persone, un uomo ed una donna, rispettivamente di 32 e 36 anni, per ricettazione.

I due sono stati bloccati in via Filzi mentre, unitamente ad un terzo complice che alla vista degli uomini dell’Arma si è dato alla fuga ed è in corso di identificazione, erano intenti a smontare due biciclette del valore complessivo di circa 800 euro.

