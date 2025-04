Home

Via Firenze, divelta la torretta e la recinzione del piazzale Bertani

4 Aprile 2025

Livorno, 04 aprile 2025 – E’ in corso un intervento di messa in sicurezza da parte dei Vigili del fuoco in via Firenze.

Da quanto è dato sapere al momento, una bisarca avrebbe sbagliato manovra e agganciato una parte della recinzione e la torretta-insegna dei piazzali Bertani (più noti come ex Fratelli Elia).

La struttura è stata quasi completamente divelta

L’area è utilizzata come piazzale per il parcheggio delle auto nuove in attesa della consegna ai vari concessionari della Toscana e delle regioni del centro italia.