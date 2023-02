Home

Cronaca

Ambiente

Via Firenze e via Pian di Rota, ancora un sabato di lavoro per Mister Green

Ambiente

5 Febbraio 2023

Via Firenze e via Pian di Rota, ancora un sabato di lavoro per Mister Green

Livorno 5 febbraio 2023 – Via Firenze e via Pian di Rota, ancora un sabato di lavoro per Mister Green

Ancora un sabato di lavoro dedicato al volontariato per Mister Green dedicato all’ambiente

Francesco (Mister Green) si è dedicato alla pulizia del fossato dai piccoli rifiuti gettati da incivili prima in via Firenze all’altezza della rotatoria con via Pian di Rota, poi si è spostato per eseguire la stessa operazione in via Pian di Rota angolo via di Vallin Buio

Mister Green ha tolto dall’area pubblica di via Firenze 1, 75 chili di rifiuti e ben 6, 85 chili da Pian di Rota

Guarda cosa c’è e che cosa è stato tolto dall’ambiente

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin