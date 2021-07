Home

Via G.Bruno, domani pulizia straordinaria dai rifiuti nelle aree condominiali e sfalcio verde

13 Luglio 2021

Domani, mercoledì 14 luglio dalle ore 9.00

Intervento di pulizia e decoro urbano del Comune di Livorno e Aamps in via Giordano Bruno

Alla presenza del sindaco Luca Salvetti

Livorno, 13 luglio 2021

Domani mattina, mercoledì 14 luglio, alle ore 9.00, il sindaco Luca Salvetti sarà presente all’avvio delle attività di pulizia e decoro urbano effettuate da Aamps e Comune di Livorno all’interno dell’area condominiale Casalp in via Giordano Bruno ( civici 12 -14 – 16 – 18), che proseguiranno fino alle ore 13.00.

In seguito al sopralluogo effettuato la scorsa settimana dal Sindaco, insieme all’assessore al Sociale Andrea Raspanti e a Don Edoardo Medori, parroco di Sant’Andrea, conseguentemente alla tragica morte di Ginetta Giolli e la richiesta di intervento da parte dei residenti, domani si è provvederà alla realizzazione delle attività di seguito descritte.

Aamps:

diserbo

spazzamento/raccolta rifiuti

movimentazione contenitori per corretto posizionamento

informazione/comunicazione (info point, applicazione pannello “decoro” e ispettore ambientale)

Comune di Livorno:

sfalcio erba aiuole La Guglia e Piazza Ferrucci, con rialzatura piante

sfalcio erba in via Giordano Bruno

presenza di un tecnico per eventuali altri interventi che si renderanno necessari

