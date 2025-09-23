Home

Via Galilei, automobilisti esasperati: code fino a 20 minuti per lavori e semafori mal sincronizzati

23 Settembre 2025

E’ un vero e proprio calvario quello che, ogni giorno, devono affrontare gli automobilisti che percorrono via Galilei in direzione viale Carducci. La situazione è diventata insostenibile, soprattutto nelle ore di punta, quando le code arrivano a sfiorare i venti minuti, in particolare all’uscita delle scuole.

Le difficoltà nascono da una serie di fattori che, sommati, hanno trasformato la strada in un imbuto. A causa dei lavori di rifacimento in piazza del Cisternone, via Sant’Andrea – uno degli sbocchi fondamentali per raggiungere piazza dei Mille e piazza Garibaldi e le altre vie del quartiere – è chiusa al traffico. Questo costringe i veicoli a riversarsi tutti sull’incrocio con viale Carducci, regolato da un semaforo che diventa un collo di bottiglia.

A complicare ulteriormente la viabilità con i lavori stradali sull’ultimo tratto di via Galilei; l’eliminazione di una delle due corsie dedicate alle diverse direzioni (sinistra e destra), lasciando così un’unica fila di auto che rallenta ulteriormente il deflusso.

Ma non è tutto. Per chi svolta su viale Carducci la situazione peggiora: anche con il verde, spesso le macchine restano ferme. Il motivo è la presenza di un altro semaforo a poche decine di metri, in direzione piazza della Repubblica. Quando via Galilei è verde, infatti, su Carducci è rosso: così chi si immette trova subito le auto ferme provenienti dalla stazione e lo spazio di manovra si esaurisce dopo due veicoli, bloccando inevitabilmente la coda alle spalle.

A rendere il quadro ancora più critico c’è infine la durata del verde, troppo breve rispetto al tempo del rosso, con il risultato che pochissime auto riescono ad attraversare l’incrocio.

Residenti e automobilisti chiedono soluzioni concrete: dal prolungamento del verde semaforico a una revisione della sincronizzazione dei semafori, fino a una gestione più fluida della viabilità temporanea. Nel frattempo, via Galilei resta sinonimo di code, clacson e pazienza messa a dura prova.

Nella foto la coda intorno alle ore 09:30 dall’altezza dell’incrocio di via Zola con via Galilei fino al semaforo di viale Carducci

