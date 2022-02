Home

Cronaca

Via Galvani: si ribalta camion, ferito il conducente 61enne

Cronaca

25 Febbraio 2022

Via Galvani: si ribalta camion, ferito il conducente 61enne

Livorno 25 febbraio 2022 – Via Galvani: si ribalta camion, ferito il conducente 61enne

Incidente stradale in via Galvani, un camion si è rovesciato su un fianco dopo che il conducente, per motivi ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo

Il camion dopo essersi ribaltato ha bloccato ha bloccato il traffico. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia municipale e la Misericordia di Via Verdi con il medico a bordo che ha soccorso il camionista

Il camionista, un uomo di 61 anni ha riportato fortunatamente lievi traumi ed è stato trasferito al pronto soccorso

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin