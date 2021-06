Home

Via Gherardi Del Testa, divieto di transito e sosta per lavori sulla fognatura

27 Giugno 2021

Livorno 27 giugno 2021 – Via Gherardi Del Testa, divieto di transito e sosta per lavori sulla fognatura

Le modifiche entreranno in vigore dalle ore 8 di lunedì 28 giugno

Livorno, 27 giugno 2021 – Per permettere l’esecuzione di lavori su un tratto del collettore di fognatura bianca in via Gherardi Del Testa dalle ore 8 di lunedì 28 giugno e fino alle ore 17 di venerdì 2 luglio sono previste modifiche alla viabilità.

Per consentire l’intervento è stata emessa una ordinanza che prevede:

l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati in via Gherardi Del Testa nel tratto compreso tra il civico 21 e l’intersezione con Scali Saffi;

l’istituzione del limite massimo di velocità in 30 km/h in via Gherardi Del Testa nel tratto compreso tra via Buontalenti e la chiusura suddetta;

l’istituzione del divieto di transito pedonale nel marciapiede lato civici dispari di via Gherardi Del Testa, nel tratto interessato dai lavori

L’ordinanza prevede che sia garantito l’accesso e l’uscita dei veicoli dai passi carrabili.