Via Giordano Bruno, Fuori dal Coro: “buchi nel muro per condizionatori illegali di abusivi”. Ma è vero?

Cronaca

7 Settembre 2022

Via Giordano Bruno, Fuori dal Coro: “buchi nel muro per condizionatori illegali di abusivi”. Ma è vero?

Livorno 7 settembre 2022 – Via Giordano Bruno, Fuori dal Coro: "buchi nel muro per condizionatori illegali di abusivi". Ma è vero?

Fuori dal Coro ha realizzato un servizio che porta a livello nazionale la situazione di degrado, illegalità e paura nelle case popolari del quartiere Fiorentina a Livorno

Ma gli occupanti abusivi di case popolari in via Giordano Bruno fanno anche i buchi sulla facciata dell’immobile per far passare i tubi dell’aria condizionata?

Secondo il servizio del programma Fuori dal Coro condotto da Mario Giordano e andato in onda il 6 settembre, sembrerebbe di si.

La giornalista infatti si fa riprendere davanti a un buco nel muro da dove escono dei tubi e poi riferendosi agli occupanti abusivi dice:

“vedete anche qui sono stati fatti dei buchi nel muro per far passare l’aria condizionata, ache qui è tutto assolutamente illegale”

Peccato però che tutto il blocco di alloggi popolari in questione ha quei buchi indicati dalla giornalista su tutte le facciate.

Per essere più precisi sono i fori per le pompe di calore che il Comune e Casalp hanno fatto in tutti gli appartamenti. I buchi nel muro e la visione di quei tubi lasciati così a se stessi, spariranno a breve con il rifacimento della facciata.

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti raggiunto telefonicamente da LivornoPress commenta così:

“E’ un peccato far passare quelli che sono lavori di ristrutturazione come degrado e illegali”

