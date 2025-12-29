Home

Cronaca

Aree pubbliche

Via Giordano Bruno, ruspe in azione: 60 nuove case popolari per la Livorno che cambia

Aree pubbliche

29 Dicembre 2025

Via Giordano Bruno, ruspe in azione: 60 nuove case popolari per la Livorno che cambia

Livorno 29 dicembre 2025 Via Giordano Bruno, ruspe in azione: 60 nuove case popolari per la Livorno che cambia

Via Giordano Bruno, al via le demolizioni: nasceranno 60 nuovi alloggi di edilizia pubblica

Le ruspe sono entrate in azione e con loro prende forma uno dei passaggi più significativi del percorso di trasformazione urbana di Livorno. In via Giordano Bruno sono iniziate le operazioni di demolizione di uno degli immobili storici della strada, un intervento che segna l’avvio concreto di un progetto destinato a cambiare il volto del quartiere.

A darne notizia è il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, che ha voluto raccontare direttamente dal cantiere il valore di quanto sta accadendo. «È un momento particolarmente significativo – ha spiegato – perché qui non si parla solo di abbattimenti, ma di futuro». Al posto dell’edificio demolito sorgerà infatti una nuova struttura con 60 alloggi di edilizia residenziale pubblica, pensati per rispondere a un bisogno abitativo reale e diffuso.

L’intervento rientra in una più ampia strategia di rigenerazione urbana che l’amministrazione comunale sta portando avanti in diversi punti della città. Un percorso che, come ha ricordato lo stesso Salvetti, ha già vissuto tappe simboliche importanti, come l’abbattimento della “Chiccaia”, e che oggi prosegue con un nuovo capitolo.

La demolizione non rappresenta soltanto la fine di un edificio, ma l’inizio di una fase nuova, fatta di investimenti, edilizia pubblica e attenzione al tessuto sociale. «È la conferma – ha sottolineato il sindaco – che Livorno sta cambiando, che la stiamo trasformando passo dopo passo, con interventi concreti e visibili».

Il cantiere di via Giordano Bruno diventa così il simbolo di una città che sceglie di rinnovarsi, puntando su casa, servizi e qualità della vita, senza dimenticare il valore storico dei luoghi ma guardando con decisione alle esigenze del presente e del futuro.

Via Giordano Bruno, ruspe in azione: 60 nuove case popolari per la Livorno che cambia