Via Giordano Bruno, Salvetti ordina la rimozione di sei mezzi abbandonati, si inizierà da quelli bruciati

27 Agosto 2022

Via Giordano Bruno, Salvetti ordina la rimozione di sei mezzi abbandonati, si inizierà da quelli bruciati

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha emesso ieri un’ordinanza di rimozione dei mezzi abbandonati in via Giordano Bruno,n° 2, 4, 6, 8, 10

Nell’ordinanza contingibile urgente n°331 del 2022 ex articolo 54 T.U. 267/2000, si legge:

visti i gravi episodi verificatisi in via Giordano Bruno successivamente all’evento mortale accaduto in data 22 agosto 2022 ed, in particolare, quelli legati all’incendio di due veicoli nella notte tra il 22 e il 23 agosto e all’esplosione della bomba carta nella notte tra il 24 e il 25 agosto 2022;

dato atto che gli eventi di cui sopra stanno determinando una situazione di grave allarme sociale in

un contesto già degradato e caratterizzato dalla presenza di fenomeni illeciti legati prevalentemente

al traffico di sostanze stupefacenti;

Il Sindaco ordina la rimozione ai sei proprietari dei mezzi abbandonati entro 48 ore dal ricevimento dell’atto e in mancanza, verranno rimossi d’ufficio

In caso di non rimozione da parte dei proprietari, il sindaco Salvetti ha dichiarato che si inizierà prima a rimuovere i due mezzi andati a fuoco e poi gli altri quattro

