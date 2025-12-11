Home

Via Gramsci aperta per le Festività, Confcommercio soddisfatta

11 Dicembre 2025

Livorno 11 dicembre 2025 Via Gramsci aperta per le Festività, Confcommercio soddisfatta

Incontro estremamente positivo tra Confcommercio e l’amministrazione comunale di Rosignano.

Oggi una delegazione dell’associazione ha incontrato Giacomo Cantini, assessore comunale al commercio e al turismo, attualmente con delega anche alla mobilità, per fare il punto sulla situazione della viabilità in via Gramsci e sulle ricadute per le attività economiche della zona.

Per Confcommercio ha partecipato Alessio Schiano insieme a Valentina Serredi, titolare della tabaccheria di via Gramsci, in rappresentanza dei commercianti dell’area.

Nel corso del confronto l’amministrazione ha confermato che entro la fine della prossima settimana la strada verrà riaperta al traffico veicolare in vista delle festività. Il transito sarà consentito a tutti i veicoli, con l’unica esclusione dei mezzi pesanti, che saranno contingentati al fine di evitare danni al manto stradale, realizzato con materiali lapidei di particolare pregio nell’ambito dell’intervento di riqualificazione.

Contestualmente verranno ripristinati i posti auto a disco orario e gli spazi dedicati al carico e scarico, elementi fondamentali per garantire l’accessibilità alle attività commerciali e alle funzioni di servizio della zona.

Confcommercio ringrazia l’amministrazione comunale per la disponibilità al confronto e per le soluzioni individuate, e rassicura gli imprenditori sulla paventata chiusura al traffico della strada. “Cantini ha chiarito che non vi è mai stata, da parte del Comune, l’intenzione di chiudere definitivamente la strada al traffico”, riepiloga Schiano, “ma piuttosto di conciliare le esigenze di tutela dell’opera di riqualificazione con quelle di residenti, cittadini e operatori economici”.

“Il confronto diretto tra amministrazioni e rappresentanti delle categorie economiche”, osserva il direttore provinciale Confcommercio Federico Pieragnoli, “resta lo strumento fondamentale per affrontare scelte che incidono sulla vita dei centri urbani e sull’economia di prossimità.

L’incontro di oggi rappresenta un segnale importante in questa direzione. La riqualificazione di via Gramsci andrà in questo modo a favorire le attività economiche che vi insistono e che rappresentano un presidio quotidiano di vivacità urbana, socialità e legalità. Imprese che, negli anni, hanno continuato a investire sul territorio e a offrendo servizi essenziali alla comunità, anche nelle fasi più complesse: un ruolo da valorizzare in ogni scelta che riguarda la mobilità e l’assetto urbano”.

